Libya'da Güvenlik Nedeniyle Ertelenen 7 Belediyede Oy Verme Başladı

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, güvenlik gerekçesiyle ertelenen kuzeybatıdaki 7 belediyede oy verme işlemlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:32
Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu ertelenen sandıkların açıldığını açıkladı

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, geçen hafta güvenlik gerekçesiyle ertelenen seçimlerin ardından ülkenin kuzeybatısındaki 7 belediyede oy verme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Komisyon Başkanı İmad es-Sayeh, düzenlediği basın toplantısında, "Zaviye Komisyonu depolarına düzenlenen terör saldırısı nedeniyle askıya alınan 18 sandığın bulunduğu yedi belediyede bugün oy verme işlemleri başladı." ifadelerini kullandı.

Sayeh, Doğu Libya'daki seçim sürecine de değinerek, parlamentonun atadığı hükümete bölgede kontrolü altında bulunan belediyelerde seçimlerin yapılmasına izin verme çağrısında bulundu ve güvenlik güçlerinin 26 seçim bölgesinde seçim sürecini askıya alma yönündeki talimatlarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Komisyonun hedefi, askıya alınan 16 seçim bölgesinde oy verme işlemlerinin en kısa sürede yeniden başlamasını sağlamak ve geri kalan bölgelerin bu yılın son çeyreğinde yapılacak üçüncü aşamaya dahil edilmesini temin etmek. Sayeh, bu hedefe ulaşmak için gösterilen çabalardan dolayı minnettarlığını da ifade etti.

Libya'da belediye meclisi seçimleri, bazı meclislerin görev sürelerinin dolması nedeniyle üç aşamalı olarak planlanmıştı. Komisyon, 16 Kasım 2024'te 143 belediyeden 58'inde ilk aşamayı tamamlamıştı. İkinci aşama 16 Ağustos'ta başlarken, üçüncü aşama bu yılın son çeyreğinde yapılacak.

Ancak Komisyon, 16 Ağustos'ta bazı ofislerine kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırılar nedeniyle ikinci aşamanın bir bölümünü 23 Ağustos'a kadar askıya aldığını açıklamıştı. Komisyon, 16 Ağustos akşamı yaptığı duyuruda, ikinci aşamada yer alan 26 belediyede oy verme işleminin sona erdiğini, sayımın başladığını ve katılım oranının yüzde 71 olduğunu bildirmişti.

