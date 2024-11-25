Libya'nın Kufra Kentinde Kaybolan Aile Devrilmiş Araçta Bulundu

Libya'da 5 Gün Sonra Kayıp Aile Cezası

Libya'nın güneyindeki Kufra kentinde, 5 gün boyunca haber alınamayan bir aile, çöl bölgesinde devrilmiş araçlarının içinde ölü olarak bulundu. Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi Kufra Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, aynı aileden 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın Detayları

Açıklamada, 27 yaşındaki Mansur Ebu Amira ile annesi (57) ve kız kardeşi (22)'nin, kentin çöl bölgesindeki kum tepelerinde otomobillerinin devrilmesi sonucu hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

İlk yardıma koşan ekiplerin orduya ait bir helikopter ile bölgeye intikal ettiği ve Amira ile ailesinin naaşlarının Kufra'ya nakledildiği ifade edildi. Bu trajik olay, bölgedeki güvenlik ve çöl koşullarının tehlikelerine bir kez daha dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.