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Libya'nın Zeytinyağına Uluslararası Ödül

Libya'dan 3 şirket, Mısır'daki zeytinyağı yarışmasında altın ve gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 00:52
Libya'nın Zeytinyağına Uluslararası Ödül

Libya Zeytinyağına Ödül Yağdı

Libya, uluslararası zeytinyağı yarışmasında gösterdiği başarı ile dikkatleri üzerine çekti. Libya'dan üç şirket, Mısır'da düzenlenen ve 20 ülkenin katıldığı "Piramitler Uluslararası Zeytinyağı Yarışması"nda ödül kazandı.

Ödüller ve Katılımcılar

Libya İhracat Geliştirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu yarışmada Libya'yı temsil eden iki şirket altın madalya, bir şirket ise gümüş madalya ile ödüllendirildiği bildirildi. Yarışmaya katılan toplamda çok sayıda zeytinyağı üreticisi arasında Libya'nın elde ettiği bu başarı, uluslararası arenada zeytinyağının kalitesini ortaya koymaktadır.

Küresel Rekabet Gücü

Açıklamada, Avrupa, Asya, ABD ve Orta Doğu'dan pek çok zeytinyağı üreticisinin katıldığı bu prestijli yarışmadaki başarı, Libya'da üretilen zeytinyağının kalitesi ve küresel pazardaki rekabet gücünü yansıttığı vurgulandı. Bu ödüller, Libya'nın zeytinyağı sektöründeki potansiyelini ve uluslararası kabulünü arttırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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