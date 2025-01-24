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Libya, Türkiye ile Yenilenebilir Enerji İşbirliği için İletişim Halinde

Libya, Türkiye ile yenilenebilir enerji alanında işbirliği için mutabakat imzalamak üzere görüşmelere başladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:54
Libya, Türkiye ile Yenilenebilir Enerji İşbirliği için İletişim Halinde

Libya, Yenilenebilir Enerji İçin Türkiye ile İletişim Halinde

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin Elektrik ve Yenilenebilir Enerji İşlerinden Sorumlu Danışmanı Usame ed-Durat, ülkesinin Türkiye ile yenilenebilir enerji alanında işbirliği yapma amacıyla mutabakat zaptı imzalamak için iletişim halinde olduğunu duyurdu.

Görüşmeler Devam Ediyor

Durat, yaptığı açıklamada, Türkiye ile elektrik ve yenilenebilir enerji konularındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerini değerlendirdiklerini ifade etti. Özellikle güneş enerjisi paneli ve rüzgar türbini imalatında lider Türk şirketleri ile çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türk Şirketlerle İşbirliği

Durat, Türkiye'nin bu alanda öncü olduğunu vurgulayarak, “Yenilenebilir enerjiler alanında, özellikle de rüzgâr ve güneş enerjisine yatırım konusunda işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalamak üzere Türkiye'deki ilgili makamlarla irtibat kurma sürecindeyiz.” dedi.

Trablus'un Doğusundaki Proje Alanları

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda özel bir bölgenin yenilenebilir enerji projeleri için tahsis edildiğini söyleyen Durat, Türk şirketlerinin bu projelerin inşasında önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Tükiye’nin Rolü ve Varlığı

Türk şirketlerin özellikle elektrik şebekesi ve üretim istasyonları konusundaki ortaklıkları hakkında bilgi veren Durat, “Batı Trablus ve Misrata'da elektrik santrallerimiz var. Bunlar Türk şirketleri tarafından hayata geçiriliyor.” şeklinde konuştu.

Elektrik Bağlantıları ve Gelecek Planları

Elektrik bağlantısı konusunun önemli bir gündem maddesi olduğuna değinen Durat, Ulusal Birlik Hükümeti’nin bu konuda bir komisyon kurmayı planladığını açıkladı. Türkiye ile Libya arasında elektrik bağlantısının bir komşu ülke üzerinden yapılabileceğini belirten Durat, Türk tarafı ile bu konuyu görüşeceklerini ifade etti.

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