Liderlerin Güvenliğini Tehdit Eden Spor Uygulaması

Liderlerin Koruma Görevlileri ve Güvenlik Sorunları

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un korumalarını görev yapan agentler, kullandıkları spor uygulaması sayesinde konum bilgilerini açığa çıkarıyor.

Strava Uygulaması ve Ortaya Çıkan Güvenlik Açığı

Le Monde'un haberine göre, söz konusu durumda liderlerin koruma görevlilerinin kullandığı Strava adlı spor uygulaması, iş seyahatleri dahil olmak üzere hareketlerinin izlenmesini sağlıyor. Kullanıcıların profillerinin herkese açık olduğu ve coğrafi konum verilerinin belirleyici rol oynadığı belirtildi.

Görüşmelerin Yerinin Açığa Çıkması

Fransa ve Amerika'nın gizli servis ajanlarının, liderlerin seyahatleri sırasında kullandıkları bu uygulama aracılığıyla konum bilgilerini ifşa ettiği iddia ediliyor. Strava uygulaması 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip, bu durum ise ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

Örneklere Dikkat Çekiliyor

Özellikle Jill Biden'ın 2024 Paris Olimpiyatları nedeniyle gerçekleştirdiği Paris ziyareti sırasında güvenlik hareketlerinin bu uygulama ile ifşa edildiği ve Macron'un 11-12 Temmuz 2023'teki NATO Zirvesi için Litvanya'da bulunacağı otelin konumunun korumalarının Strava'ya kaydettiği yürüyüş verileriyle belirlendiği aktarılıyor.

Geçmişteki Olaylar

Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planladığı görüşmeye dair detaylar, bir gizli ajanın Strava üzerinden yaptığı koşu kaydı ile öğrenilmişti. Benzer bir durum, Putin’in 2019'da Brezilya'daki otel konumuyla ilgili korumaların kayıtlarına yansıdı.

Bu olaylar, yüksek profilli liderlerin güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.