Limoges Müzesi'nde 9,5 Milyon Avroluk Seramik Soygunu

Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nden Çin menşeli vazo ve iki tabak çalındı

Fransa'nın Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde dün gece meydana gelen soygunda, değeri 9,5 milyon avro olan bir Çin menşeli vazo ve iki seramik tabak çalındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre olay, müzenin tarihi seramik ürünlerinin sergilendiği bölümde gerçekleşti. Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin hırsızları yakalamak için harekete geçtiğini bildirdi.

Adrien Dubouche Ulusal Müzesi, Antik Çağ'dan günümüze seramik tarihinin önemli evrelerini yansıtan 18 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Müze yetkilileri ve emniyet birimleri kayıp eserlerin izini sürüyor.