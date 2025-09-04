DOLAR
Lockheed Martin'e 9,8 milyar dolarlık 1970 Patriot (PAC-3) füzesi ihalesi — Şirket tarihinin en büyüğü

Lockheed Martin, ABD ordusundan 1970 adet Patriot (PAC-3) füzesi ve donanımı için 9,8 milyar dolarlık, şirket tarihinin en büyük ihalesini aldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:04
Lockheed Martin'e 9,8 milyar dolarlık Patriot (PAC-3) ihaletinde rekor

1970 fırlatılabilir füze ve ilgili donanım için sözleşme

ABD merkezli Lockheed Martin, ABD ordusundan aldığı 9,8 milyar dolar değerindeki ihale ile şirket tarihinin en büyük anlaşmasına imza attı. Söz konusu sözleşme, 1970 adet Patriot (PAC-3) füzesi ve ilgili donanımın üretimini kapsıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bunun şirket tarihindeki en büyük ihale olduğu vurgulandı. Lockheed Martin'in F-35 savaş uçağı ve Patriot füze sistemi (PAC-3) gibi savunma projelerindeki rolü hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca şirketin son yıllarda Patriot füze sistemi üretimini artırdığı ve 2025'te 600'den fazla sistemi teslim etmesinin beklendiği belirtildi. Lockheed Martin, Patriot sistemlerinin ABD de dahil olmak üzere 17 ülke tarafından tercih edildiğini kaydetti.

Lockheed Martin Genel Müdürü Jason Reynolds konuya ilişkin, Bu sözleşmeyle, önümüzdeki yıllarda rekor sayıda Patriot füze sistemi teslim ederek müşterilerimizin savunma sistemleri için ihtiyaç duydukları gelişmiş füze savunma çözümlerine sahip olmalarını sağlayacağız. değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin aldığı bu büyük ölçekli sipariş, küresel füze savunma pazarındaki talebin ve Patriot sistemine olan güvenin sürdüğünü gösteriyor.

