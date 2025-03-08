Londra'da Big Ben'e Tırmanan Protestocu, Filistin Bayrağı Açtı

Londra'da bir protestocu, Big Ben'e tırmanarak Filistin bayrağı açtı. Protestonun detayları ve eylemcinin açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:00
Londra'da Big Ben'e Tırmanan Protestocu, Filistin Bayrağı Açtı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Big Ben olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanan bir protestocu, Filistin bayrağı açarak büyük bir eyleme imza attı. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşirken, protestocunun sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamalar dikkat çekti.

Sosyal medya platformu Instagram'da Free_all.of.us kullanıcı adıyla tanınan eylemci, parlamentonun demir parmaklıklarından atlayarak kuleye tırmandı. Kısa sürede polisin fark ettiği protestocu, tırmanışını sürdürürken bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Polis, Westminster Köprüsü'ne bağlanan kulenin önündeki caddeyi trafiğe kapattı.

Filistin bayrağını açarak sloganlar atan protestocu, Instagram hesabında şu ifadeleri kullandı: “Demokrasi öldü, hapsedildi. Barışçıl protestolar, sivil itaatsizlik, iklim aktivistleri 45 yıl hapis cezaları alıyor. Filistin eylemcileri, terör devleti İsrail'e silah satmayı durdurmak gibi hükümetin yapması gereken şeyi yaptığı için hapse atılıyor.”

Eylemci, BBC binası önünde yapılması planlanan bir diğer eylemin polis tarafından engellendiğini belirterek, “Polis tarafından şiddet görüyoruz. Bu yüzden sözde demokrasinin merkezinde bu eylemi yapıyorum.” dedi.

Protestocu, itfaiyenin kendisini indirmek için girişimde bulunmamasını isterken sık sık “Özgür Filistin” sloganları attı. Parlamento önünde toplanan bazı vatandaşlar ise eylemciye destek vermek için sloganlar attı.

Eylemcinin paylaştığı görüntülerde, 165 yıllık kuleye çıplak ayakla ve aletsiz tırmandığı, ancak ayaklarında oluşan kesikler nedeniyle bastığı yerlerde kan izleri olduğu görüldü. Aynı zamanda, itfaiye merdivenine çıkan üç kişilik bir grubun protestocu ile müzakere etmeye çalıştığı gözlendi. Eylemci, “Polisle konuşacak hiçbir şeyim yok.” diyerek yaklaşmamalarını istedi.

Londra Metropolitan Polisi, saat 07.24'te (TSİ 10.24) gelen ihbar üzerine olay yerine intikal ettiklerini ve Londra İtfaiyesi ile Londra Ambulans Servisi'nin durumu değerlendirdiğini açıkladı. Ayrıca, İngiltere Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, “Parlamento güvenliğini aşırı derecede ciddiye alıyoruz ancak bu olay özelinde alınan önlemler konusunda yorum yapmayacağız.” ifadesine yer verildi.

Protestonun, yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) itibarıyla devam ettiği bildirildi.

İngiltere'de bir protestocunun, parlamentonun "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne...

İngiltere'de bir protestocunun, parlamentonun "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açması nedeniyle Londra'nın merkezinde hareketli anlar yaşandı.

İngiltere'de bir protestocunun, parlamentonun "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne...

İngiltere'de bir protestocunun, parlamentonun "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açması nedeniyle Londra'nın merkezinde hareketli anlar yaşandı.

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