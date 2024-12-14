DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.527.627,63 0,53%

Londra'da Binlerce Kişi, Gazzeli Çocuklar İçin Anma Töreni Düzenledi

Londra'da binlerce kişi, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için Başbakanlık önünde oyuncak ve çiçek bıraktı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:03
Londra'da Binlerce Kişi, Gazzeli Çocuklar İçin Anma Töreni Düzenledi

Londra'da Gazzeli Çocuklar İçin Anma Töreni

İngiltere'nin başkenti Londra, Başbakanlığın bulunduğu Downing Sokağı girişinde düzenlenen büyük bir etkinlikle dolup taştı. Binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına oyuncak ve çiçek bıraktı.

Filistin'e Destek Gösterisi

Başkentteki parlamentonun yakınlarında gerçekleştirilen etkinlikte Filistin'e destek veren katılımcılar, yanlarında getirdikleri çiçek ve oyuncaklarla Gazze'de kaybedilen çocukları andı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz”, “Soykırımı durdurun” ve "Nehirden denize Filistin özgür olacak" gibi sloganlar attı.

John Rees'ten Önemli Mesajlar

Etkinlikte, Savaşı Durdurun Koalisyonu'nun kurucularından John Rees, konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden bir yılı aşkın süre geçtiğine dikkat çekti. Rees, Filistin halkının mücadele tarihinin derin köklerine vurgu yaptı ve dünya genelinde destek verenlerin çabasını vurguladı.

Rees, Martin Luther King'in tarihi bir sözüne atıfta bulunarak, "Bizim mücadelemiz, tarihin sadece bir parçası. Ancak, bunu nasıl yazdığımız gelecekteki zafer ya da yenilgimizi belirleyecek" dedi.

Anma Köşesi ve Duygusal Anlar

Göstericiler, Downing Sokağı girişine ulaşarak yanlarında getirdikleri çiçekler ve oyuncaklardan bir anma köşesi oluşturdu. Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden İngiliz şair Michael Rosen, Gazzeli çocuklar için yazdığı şiiri burada seslendirdi.

Filistin Dayanışma Kampanyası Başkanı Ben Jamal, Gazze'de ölen Filistinlilerin yüzde 40'ından fazlasının çocuk olduğunu ve çoğunluğunun 5 ila 9 yaşları arasında bulunduğunu dile getirdi. Jamal, "(İngiltere Başbakanı Keir Starmer) bu çocukların seslerini duymak istemiyor" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Saygı Duruşu ve Duygusal Anlar

Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık bir saygı duruşu yapıldı. Bazı eylemciler, gözyaşlarına hakim olamazken, gösteriye katılan çocuklar da duygusal anlar yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
3
Gürcistan'daki Gudauri Kayak Merkezinde 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
4
Kars Valisi Polat, Kars-Ardahan Karayolunda Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi
5
Stratcom Summit'24: Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği
6
Londra'da Binlerce Kişi, Gazzeli Çocuklar İçin Anma Töreni Düzenledi
7
Kassam Tugayları: İsrail, Gazze'deki Esirleri Kasten Bombaladı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak