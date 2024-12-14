Londra'da Binlerce Kişi, Gazzeli Çocuklar İçin Anma Töreni Düzenledi

Londra'da Gazzeli Çocuklar İçin Anma Töreni

İngiltere'nin başkenti Londra, Başbakanlığın bulunduğu Downing Sokağı girişinde düzenlenen büyük bir etkinlikle dolup taştı. Binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına oyuncak ve çiçek bıraktı.

Filistin'e Destek Gösterisi

Başkentteki parlamentonun yakınlarında gerçekleştirilen etkinlikte Filistin'e destek veren katılımcılar, yanlarında getirdikleri çiçek ve oyuncaklarla Gazze'de kaybedilen çocukları andı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz”, “Soykırımı durdurun” ve "Nehirden denize Filistin özgür olacak" gibi sloganlar attı.

John Rees'ten Önemli Mesajlar

Etkinlikte, Savaşı Durdurun Koalisyonu'nun kurucularından John Rees, konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden bir yılı aşkın süre geçtiğine dikkat çekti. Rees, Filistin halkının mücadele tarihinin derin köklerine vurgu yaptı ve dünya genelinde destek verenlerin çabasını vurguladı.

Rees, Martin Luther King'in tarihi bir sözüne atıfta bulunarak, "Bizim mücadelemiz, tarihin sadece bir parçası. Ancak, bunu nasıl yazdığımız gelecekteki zafer ya da yenilgimizi belirleyecek" dedi.

Anma Köşesi ve Duygusal Anlar

Göstericiler, Downing Sokağı girişine ulaşarak yanlarında getirdikleri çiçekler ve oyuncaklardan bir anma köşesi oluşturdu. Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden İngiliz şair Michael Rosen, Gazzeli çocuklar için yazdığı şiiri burada seslendirdi.

Filistin Dayanışma Kampanyası Başkanı Ben Jamal, Gazze'de ölen Filistinlilerin yüzde 40'ından fazlasının çocuk olduğunu ve çoğunluğunun 5 ila 9 yaşları arasında bulunduğunu dile getirdi. Jamal, "(İngiltere Başbakanı Keir Starmer) bu çocukların seslerini duymak istemiyor" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Saygı Duruşu ve Duygusal Anlar

Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık bir saygı duruşu yapıldı. Bazı eylemciler, gözyaşlarına hakim olamazken, gösteriye katılan çocuklar da duygusal anlar yaşadı.