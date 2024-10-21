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Londra'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Mirası Anlatıldı

Osmanlı hanedanından Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Londra YEE etkinliğinde imparatorluğun tarihini ve mirasını paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 23:54
Londra'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Mirası Anlatıldı

Osmanlı İmparatorluğu'nun Mirası Londra'da Anlatıldı

Osmanlı hanedanı üyesi Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen programda, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini ve hanedanlıkla olan kişisel bağını katılımcılara aktardı.

Yeni Kitap: "İmparatorluk İstanbul'una Veda"

Etkinlikte, Osmanoğlu'nun yeni kitabının lansmanı gerçekleştirildi. "İmparatorluk İstanbul'una Veda" başlıklı bu eser, tarihsel anlatıların ötesinde toplumsal hafıza, aile ve zaman kavramları üzerine derinlemesine gözlemler sunuyor.

İmparatorluk ve İnsan Hikayeleri

Osmanoğlu, konuşmasında kimliğin, kaybın ve dönüşüm temalarını ele alarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun sadece görkemli dönemlerini değil, çöküş sürecini de insan hikayeleri üzerinden aktardı. Bu bağlamda, katılımcılara imparatorluğu, hanedan bir üyesinin perspektifinden tanıma fırsatı sağladı.

Dinleyicilerle Buluşma

Konuşmanın ardından katılımcılar, Osmanoğlu'yla sohbet etme ve yeni kitabını imzalatma fırsatı buldular. Bu etkileşim, dinleyicilere Osmanlı geçmişine dair daha kişisel bir anlayış kazandırdı.

Eğitim ve Uzmanlık

İngiltere'de doğup büyüyen Osmanoğlu, Exeter Üniversitesi Tarih ve Siyaset Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) Türk Çalışmaları alanında yüksek lisans yaparak Osmanlı tarihi üzerine uzmanlaştı.

Osmanlı hanedanı mensuplarından Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE)...

Osmanlı hanedanı mensuplarından Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen programda, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini ve hanedanlıkla kişisel bağını anlattı. Osmanlı hanedanı üyelerinden Osmanoğlu, Londra YEE'de düzenlenen etkinlikte, imparatorluğun bıraktığı mirasın yanı sıra hanedanlıkla kişisel bağını konu alan konuşma yaptı.

Osmanlı hanedanı mensuplarından Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE)...

Osmanlı hanedanı mensuplarından Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen programda, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini ve hanedanlıkla kişisel bağını anlattı. Osmanlı hanedanı üyelerinden Osmanoğlu, Londra YEE'de düzenlenen etkinlikte, imparatorluğun bıraktığı mirasın yanı sıra hanedanlıkla kişisel bağını konu alan konuşma yaptı.

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