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Londra'da Protesto: BBC'nin Gazze Yayınları Soykırımı Gizliyor

Gazze'deki durumu ele alan BBC'ye yönelik protestolar, Londra'da Filistin destekçileri tarafından düzenlendi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 00:38
Londra'da Protesto: BBC'nin Gazze Yayınları Soykırımı Gizliyor

Londra'da Filistin Destekçileri BBC'yi Protesto Etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin destekçisi protestocular, BBC'nin Gazze'de yaşananlara dair haberlerinde İsrail'in soykırımını gizlediği gerekçesiyle İngiliz yayın kuruluşunun genel merkez binası önünde toplandı. Protestocular, BBC'yi İsrail yanlısı tutum sergilemek ve savaş suçlarını örtbas etmekle suçlayarak "Soykırımı Gizlemeye Son Ver" sloganları attılar.

BBC Hesap Vermeli

Protestolarda, BBC'nin Gazze konusundaki haberlerini eleştiren göstericiler, İngiliz yayın kuruluşunun halka hesap vermesini ve yanlı tutumunu değiştirmesini talep etti. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "Utan BBC", "BBC soykırımın suç ortağı", "Özgür Filistin" gibi sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.

“Bilgilendirmek Değil Kontrol Etmek”

Gösteride Palestine Forum in Britain (PFB) adlı sivil toplum kuruluşu adına konuşan Faris Amer, BBC'nin taraflı yayınlarına dikkat çekti. Amer, BBC'nin Gazze'de görev yapan doktorlara dair bir belgeseli ertelediğini belirtti ve şunları ekledi: "Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu belgeseller hikayenin tamamını bile anlatmıyor. Amaçları bilgilendirmek değil, kontrol etmekti. Bizi susturamayacaklar, sessiz kalmayacağız."

BBC’nin Yayın Politikası Eleştiriliyor

BBC'nin Filistin ve Gazze konulu belgesel ve haberlere uyguladığı yayından kaldırma politikası da yoğun tepki topluyor. Şubat ayında, Gazze'deki savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeseli, iPlayer'dan kaldırılmış ve BBC özür dilemişti. Aralarında Gary Lineker, Charles Dance ve Khalid Abdalla gibi ünlü isimlerin bulunduğu 500'den fazla medya profesyoneli, bu karar karşısında BBC'ye eleştirilerini dile getirmişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi göstericiler, Gazze'ye yönelik haberlerinde...

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi göstericiler, Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail'in soykırımını gizlediği gerekçesiyle BBC'nin genel merkez binasını önünde protesto düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi göstericiler, Gazze'ye yönelik haberlerinde...

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi göstericiler, Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail'in soykırımını gizlediği gerekçesiyle BBC'nin genel merkez binasını önünde protesto düzenledi.

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