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Los Angeles'ta Yangın Felaketi: 3 Bin Hektar Alan Zarar Gördü

Los Angeles'ta çıkan yeni yangın hızla yayılarak 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkardı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 05:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 05:51
Los Angeles'ta Yangın Felaketi: 3 Bin Hektar Alan Zarar Gördü

Los Angeles'ta Yangın Alarmı: Castaic Gölü Çevresi Tehdit Altında

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta, Castaic Gölü çevresinde çıkan yeni bir yangın, sadece birkaç saat içerisinde 3 bin hektardan fazla bir alanı etkisi altına aldı. Yangınla ilgili en son güncellemeler, California Orman ve Yangından Koruma Departmanı’nın (CAL FIRE) internet sitesinde yer aldı.

Tahliye Emri ve Acil Uyarılar

Yangının genişlemesiyle birlikte, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarıldı. Ayrıca, 20 binden fazla kişi için de tahliye uyarısı yapıldı. Yangının hayati tehlike arz ettiği belirtilirken, bazı bölgelerin halkın erişimine kapatıldığı bildirildi.

Devam Eden Yangınlarla Mücadele

Los Angeles'ta iki haftadan fazla bir süredir devam eden yangınlar arasında Palisades bölgesindeki yangının %70'i, Eaton bölgesindeki yangının ise %95'i kontrol altına alındı.

İtfaiye Yetkililerinden Açıklama

Yangın hakkında bilgi veren itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların ilk yangın anındaki kuvvetinden daha zayıf olduğunu belirterek; "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı" dedi.

Başkan Trump'ın İlgisi

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada yangınların etki alanı olan Güney California'yı, Beyaz Saray'a döndükten sonraki ilk ziyaretinin adresi olarak belirlemişti.

Yangınların Sonuçları

Los Angeles'ta 7 Ocak’ta başlayan yangınlarda, en az 28 kişi yaşamını yitirdi. Yangınların yol açtığı hasar ve ekonomik kaybın ise 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

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