Los Angeles'taki Yangın Felaketi: Can Kaybı 10'a Yükseldi

Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 10'a ulaşırken 10 bin yapı hasar gördü. Tahliye emirleri ve sokağa çıkma yasakları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:51
Los Angeles'taki Yangın Felaketi: Can Kaybı 10'a Yükseldi

Yangınların Yarattığı Felaket

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde süregelen yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak etkisini artırıyor. Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, bu felaketin sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hasar ve Kontrol Mücadelesi

Yangınlarda 10 binden fazla yapının hasar gördüğü veya tamamen kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönüm alanda süren yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesinde yaklaşık 20 bin dönüm alanı kül eden yangının sadece yüzde 6'sı kontrol altına alındı.

Gözaltılar ve Yasaklar

Los Angeles emniyet yetkilileri, şehrin Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Tahliye Durumu

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo, mevcut tahliye emri altındaki sakinlerin, yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini vurguladı. Los Angeles genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri ve 200 bin kişi için tahliye uyarısı devam ediyor.

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