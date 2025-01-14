Los Angeles'taki Yangınlar İçme Sularını Tehdit Ediyor

ABD'nin Los Angeles ve çevresindeki yangın söndürme çabaları tüm hızıyla devam ederken, uzmanlar bu felaketin içme suyu kaynakları üzerinde önemli tehditler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yangınların 8. gününde, binlerce hektar alanın kül olduğu bölgelerde, yangınlardan kaynaklanan zehirli kimyasalların içme sularını kirletebileceği ifade ediliyor.

Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehir altyapısına verdiği ağır hasar nedeniyle içme suyu sistemlerinin zarar görmesi halinde 'kül, duman, kurum, diğer kalıntılar ve gazlar'ın su şebekelerine sızabileceğini belirtiyor. Whelton, yapı malzemelerinde kullanılan kimyasal sentetiklerin yangın esnasında saldığı toksinlere özellikle dikkat çekti.

California Üniversitesi'nden Greg Pierce ise yangın esnasında su sistemlerindeki basıncın azalmasıyla birlikte toksik maddelerin suya karışabileceğini vurguluyor. Elektrik kesintilerinin de bu basınç kaybına sebep olabileceğini kaydeden Pierce, "Yangın durumunda tüm su sistemine elektrik sağlamanın imkansız olmasa da gerçekten zor olduğunu" dile getirdi.

Doğal Afet ve Yıkım Boyutları

Los Angeles’taki yangınlar, 7 Ocak yerel saatle sabah saatlerinde başlamış ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılmıştır. Yangınlar sonucunda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu, 24 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi. Ayrıca, 12 binden fazla yapı ya hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi.

Yangınların neden olduğu toplam hasar ve beklenen ekonomik kaybın ise 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.