Lübnan Başbakanı Mikati'den Nevvaf Selam'a Tebrik Telefonu

Lübnan Başbakanı Mikati'den Nevvaf Selam'a Tebrik

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam'ı arayarak tebrik etti. Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati, Selam'a yeni hükümeti kurma görevinde başarılar diledi.

Zorluklarla Mücadele Vurgusu

Mikati, görevi süresince başta İsrail saldırıları olmak üzere iç ve dış ciddi zorluklarla mücadele ettiklerini belirtti. Bu zorlukların, Lübnan’daki siyasi, güvenlik, ekonomi ve sosyal hayatta etkilerini görüldüğünü ifade etti.

Mikati, ayrıca, bu zorlukları aşma noktasında hükümetinin yanında olan Lübnan halkına da teşekkür etti. Başbakan, hükümetinin kısa sürede ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini ve İsrail saldırılarının etkilerinin giderilme sürecinin temelinin atıldığını vurguladı.

Reform Çabaları ve Umut Mesajı

Mikati, devletin mali kapasitesinin düzeltme yolunda ilerlendiğini belirterek, birçok reformun temelinin atıldığını ifade etti. "Bu zor şartlara rağmen hükümetimiz, devlet işlerini yönetmek, devamlılığını sağlamak ve kamu kurumlarının işleyişini garanti altına almak için çalıştı," dedi.

Başbakan Mikati, birçok kişinin sorumluluktan çekildiği en zor zamanlarda ülkeye liderlik ettiğini kaydetti. "Karşı karşıya olduğumuz zorlukların büyük olduğu doğru ancak halkımızın iradesi bu zorluklardan daha güçlü. Birliğimiz ve dayanma gücümüz bizim kurtuluşumuzdur," ifadelerini kullandı.

Lübnan’da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından, 9 Ocak’ta Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Cumhurbaşkanı Avn, yeni hükümeti kurma görevini UAD Başkanı Nevvaf Selam’a vermişti.