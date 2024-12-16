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Lübnan Başbakanı Mikati, Şam Büyükelçiliğinin Açılması Talimatını Verdi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması için talimat verdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:41
Lübnan Başbakanı Mikati, Şam Büyükelçiliğinin Açılması Talimatını Verdi

Lübnan Başbakanı Mikati, Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılması talimatını verdi. Bu önemli gelişme, Mikati'nin ofisi tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Diplomatik Çabalar ve Bölgesel Durum

Açıklamada, Başbakan Mikati ile Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'in bir görüşme gerçekleştirdikleri ifade edildi. Görüşmede, İsrail'in saldırılarının durdurulması için diplomatik çabaların yanı sıra, Suriye'deki güncel durum da detaylı bir şekilde ele alındı.

Bu bağlamda, Lübnan Başbakanı Mikati'nin, son yaşanan olayların ardından kapanan Lübnan'ın Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılması yönündeki talimatı dikkat çekiyor.

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