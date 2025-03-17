Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Sınırda Atışlara Yanıt Talimatı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Kritik Talimat

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan gelişmelere karşı sert bir tutum sergileyerek, atışlara karşılık verilmesi için orduya talimat verdi.

Sınırda Gerilimin Artması

Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ile Lübnan arasındaki karşılıklı atışların kabul edilemeyeceğini vurguladı. "Doğu ve kuzeydoğu sınırında yaşananların devam etmesinin imkanı yok, bunun sürmesini de kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriye'den Gelen İddialar

Öte yandan, Suriye resmi haber ajansı SANA, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusundan 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığını öne sürdü. Haberde, söz konusu askerlerin infaz edildiği de belirtiliyor.

Buna karşılık, Hizbullah ise sınırdaki olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savundu.