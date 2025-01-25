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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'den Ateşkes Uygulamasını Talep Etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ateşkese uyması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:05
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'den Ateşkes Uygulamasını Talep Etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'dan Acil Tedbir Çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in belirlenen süre içinde ülkenin güneyinden çekilmesi ve ateşkese uyması için acilen tedbir alınmasını talep etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Avn, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması ve çözümler bulunmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması yer aldı.

Ateşkes ve Anlaşmanın Uygulanması

Avn, ateşkesin devamlılığı için anlaşmanın hükümlerinin uygulanması ve İsrail'in anlaşmaya uyması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yapmış olduğu yıkımların, bölge sakinlerinin evlerine dönmelerini engellediğini belirtti.

Macron'dan Destek Sözü

Fransız Cumhurbaşkanı Macron ise, ateşkesin sürdürülebilmesi ve anlaşma hükümlerinin uygulanması için gerekli temasların sağlanacağına dair garanti verdi.

Ateşkes Anlaşması ve İhlalleri

İsrail ordusunun 26 Ocak tarihine kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülmüştü. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in işgal ettiği alanlara aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi bekleniyordu.

Ancak, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından gelen süreçte, İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkımları gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürmeye devam etti. Bu dönemde, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında ateşkesi 659 kez ihlal ettiği, bu saldırılarda ise 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son olarak, İsrail ordusu, 24 Ocak’da yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günü geçtiğini ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

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