Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn, Fransız Bakanlarla Durumu Değerlendirdi

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Lübnan'daki güncel durumu ele aldı. Görüşme, Fransız bakanların Lübnan'a resmi ziyareti sırasında gerçekleştirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Avn'ın Fransız heyetini kabul ettiği ve iki taraf arasında silahlı kuvvetler işbirliğinin geliştirilmesi yollarının değerlendirildiği açıklandı. Görüşmede, Lübnan ordusuna yönelik mevcut desteklerin süreceği vurgulandı.

Fransa, ayrıca İsrail ile Lübnan arasında 27 Aralık'ta imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde de yer alıyor.