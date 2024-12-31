DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.972,12 -0,33%
BITCOIN
3.325.699,79 0,56%

Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn, Fransız Bakanlarla Durumu Değerlendirdi

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Fransız Bakanlarla bölgedeki durumu ve işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:43
Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn, Fransız Bakanlarla Durumu Değerlendirdi

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Lübnan'daki güncel durumu ele aldı. Görüşme, Fransız bakanların Lübnan'a resmi ziyareti sırasında gerçekleştirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Avn'ın Fransız heyetini kabul ettiği ve iki taraf arasında silahlı kuvvetler işbirliğinin geliştirilmesi yollarının değerlendirildiği açıklandı. Görüşmede, Lübnan ordusuna yönelik mevcut desteklerin süreceği vurgulandı.

Fransa, ayrıca İsrail ile Lübnan arasında 27 Aralık'ta imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde de yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Alım Gücünü Artıracak Politikalara Ağırlık Verilecek
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamların Son Bulması İçin Çaba Sarf Ediyoruz
4
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Devletimizin Demir Yumruğunu Gerekirse Kullanırız'
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için Umut Veren Açıklama
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Sert Mesaj

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!