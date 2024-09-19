Lübnan Hizbullahı'ndan Saldırı: 5 İsrailli Yaralı

Lübnan Hizbullahı'nın Saldırısı ve Sonuçları

Lübnan Hizbullahı, sınır hattındaki bir bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda ikisi ağır olmak üzere 5 İsraillinin yaralandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkının direnişine destek" amaçlı saldırının hedef alınan İsrail askerlerine yönelik yapıldığı ifade edildi.

Yaralıların Durumu ve Hastane Sevkleri

İsrail medyasına göre, yaralanan 5 kişiden ikisi ağır yaralı olarak Hayfa’daki bir hastaneye helikopterle götürüldü. Yaralıların asker mi yoksa sivil mi olduğu konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Patlama Görüntüleri ve İsrail Ordusunun Tepkisi

Kanal 12 televizyonu, saldırının gerçekleştirildiği yerleşim bölgesindeki patlamanın görüntülerini yayınladı. İsrail ordusu, saldırı noktalarına karşılık verdiğini açıkladı ve Lübnan içinde Hizbullah'a ait hedeflere hava ve topçu saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Lübnan'daki İleri Düzey Olaylar

17 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullanımda olan çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Bu olayda iki çocuk da dahil olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır olmak üzere yaklaşık 2,800 kişi yaralandı. Ayrıca 18 Eylül'de yaşanan telsiz patlamalarında 20 kişinin öldüğü ve 450’den fazla insanın da yaralandığı açıklandı.

Lübnanlı yetkililer, bu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv'den herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ayrıca, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.