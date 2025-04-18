Lübnan Ordusu Doğuda Büyük Mühimmat Ele Geçirdi

Lübnan Ordusu Büyük Mühimmat Ele Geçirdi

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda çok sayıda roket, silah ve mühimmat ele geçirdiğini duyurdu. Bu önemli gelişme, ordunun güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlar çerçevesinde meydana geldi.

Büyük Ele Geçirme Operasyonu

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Beka vilayetine bağlı Ayha Marac et-Tut beldesinde çok sayıda roket, silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiği belirtildi. Bu ele geçirme, suç unsurlarının engellenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaçakçılık Çetesi Çökertildi

Öte yandan, Beka bölgesindeki Kefr Zebed beldesinde, Suriye'den Lübnan'a silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak üzere çete kuran 8 vatandaş gözaltına alındı. Açıklamada, söz konusu kişilerle birlikte çok sayıda silah, mühimmat ve bu suçlarda kullanılan araçlara da el konulduğu ifade edildi.

Ayrıca, gözaltına alınan 8 kişi hakkında soruşturma sürecinin başlatıldığına dikkat çekildi. Bu tür operasyonların, ülke güvenliği açısından son derece önemli olduğu vurgulandı.

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda çok sayıda roketin yanı sıra silah ve mühimmatları ele geçirdiğini açıkladı. Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Beka vilayetine bağlı "Ayha Marac et-Tut" beldesinde çok sayıda roket, silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda çok sayıda roketin yanı sıra silah ve mühimmatları ele geçirdiğini açıkladı. Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Beka vilayetine bağlı "Ayha Marac et-Tut" beldesinde çok sayıda roket, silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.