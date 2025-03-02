Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan 'Bölünme Projeleri' İtirazı

Teymur Canbolat, Lübnan'da federal sistem önerilerini 'bölünme projeleri' olarak nitelendirerek reddetti.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 04:45
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 04:45
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan 'Bölünme Projeleri' İtirazı

Lübnan'da Dürzi lider Teymur Canbolat, ülkede federal bir sistem kurulmasına yönelik önerileri 'bölünme projeleri' olarak değerlendirerek, bu teklifleri reddetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, partisinin Cebel Lübnan kentinde düzenlediği konferansta, Lübnan'ın etnik ve dini yapısının ortadan kaldırılması çağrısında bulundu. Canbolat, devlet yapısının yeniden düzenlenmesiyle ilgili her öneriye açık olduklarını vurguladı, ancak federal sistem teklifini yanlıştan dolayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

"Bu, bize göre bir bölünme ve ayrımcılık projesidir; bu yüzden bunu reddediyoruz," diyen Canbolat, devlet yapısına ilişkin reform önerilerinin önemine dikkat çekti.

Canbolat, "Bu zor zamanlarda ülkede yeni bir fırsat var ve siyasi mezhepçiliği ortadan kaldırmak için bir ulusal mekanizma kurulması gerekli," şeklinde konuştu. Ayrıca bir senato kurulması gerekliliğinin de altını çizdi. Bu taleplerinin yalnızca kendi partilerinin ihtiyacı olmadığını, ulusal bir reform talebi olduğunu ifade etti.

Son dönemlerde Lübnan'da artan krizler neticesinde Ulusal Liberal Parti ve Süryani Dünya Birliği Partisi gibi siyasi güçler federalizm fikrini yeniden gündeme taşımış durumda.

Teymur Canbolat, ünlü Dürzi lider Velid Canbolat'ın oğlu olarak biliniyor. Babası, Haziran 2023''te İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin başkanlığından istifa ettikten sonra, Teymur Canbolat partinin yeni başkanı olmuştu.

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