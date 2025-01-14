Lukaşenko, Belarus'un Türkiye Büyükelçisini Atadı

Belarus, Türkiye'ye Yeni Büyükelçi Atadı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'ye yeni büyükelçi olarak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anatoliy Glaz’ı atadı. Bu atama, Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Lukaşenko, ayrıca bakanlıklarda ve bazı büyükelçiliklerde de değişiklikler gerçekleştirdi.

Yeni İsimler ve Atamalar

Lukaşenko, Ticaret ve Anti-Tekel Bakanlığına Artur Karpoviç, Vergi Bakanlığına ise Dmitriy Kiyko’yu atadı. Bunun yanında, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Küba ve İsrail’e de yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirdi.

Glaz’ın Açıklamaları

Yeni atanan büyükelçi Anatoliy Glaz, BELTA haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin oldukça çeşitli ve geniş olduğunu vurguladı. Glaz, "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi. Ancak belirlenen görev bu ilişkilerin potansiyelini daha büyük sonuçlara dönüştürmektir. Önemli olan iyi sonuçların yanı sıra bu sonuçları daha da iyi hale getirme konusunda karşılıklı çıkarların bulunmasıdır," ifadelerini kullandı.

2005 yılından beri Belarus Dışişleri Bakanlığı bünyesinde diplomat olarak görev yapan Glaz, 2018’den bu yana bakanlık sözcüsü görevini yürütüyordu. Önceki büyükelçi Viktor Rıbak, 2019’dan bu yana Belarus’un Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.