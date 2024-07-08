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Macron, Başbakan Attal’dan görevine devam etmesini istedi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken genel seçimlerin ikinci turundan sonra istifasını sunan Başbakan Gabriel Attal'dan "ülkenin istikrarı" için görevine devam etmesini istedi. Macron, Attal'ın seçim sürecinde sergilediği performanstan ötürü teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 16:15
Macron, Başbakan Attal’dan görevine devam etmesini istedi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken genel seçimlerin ikinci turunun sonuçlanmasının ardından istifasını sunan Başbakan Gabriel Attal'dan ülkenin istikrarını korumak amacıyla görevine devam etmesini talep etti. Elysee Sarayı'ndan edinilen bilgilere göre, bu talep Attal'ın istifa niyetini dile getirdiği görüşmenin ardından geldi.

Erken genel seçimlerin ikinci turunda sol ittifakın birinci sıraya yerleşmesi, Fransa'nın siyasi sahnesinde önemli bir değişim yaşanmasına neden oldu. Başbakan Gabriel Attal, seçim sonuçlarının ardından istifa etme kararı aldı. Attal, Cumhurbaşkanı Macron’a istifasını sunmak üzere Elysee Sarayı'na gitti ve bu kararı Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerine uygun olarak aldığını belirtti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Attal, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup çoğunluğu sağlayamıyor. Bu nedenle yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım" ifadelerini kullandı.

Macron'un Tepkisi

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Gabriel Attal'ın istifasını kabul etmedi. Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmede Macron, Attal’dan ülkenin istikrarı için görevine devam etmesini istedi. Macron, Attal’ın seçim sürecinde gösterdiği çaba ve sergilediği performanstan ötürü kendisine teşekkürlerini iletti.

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