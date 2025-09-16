Madrid Barajas'ta Güvenlik Grevi: İberia 1.900 Yolcunun Uçuşunu Kaçırdığını Açıkladı

Trablisa güvenlik çalışanlarının üçüncü gün grevi Madrid Adolfo Suarez Barajas'ta uzun kuyruklara ve T4'te ortalama 90 dakikalık beklemelere yol açtı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:42
Madrid Barajas'ta güvenlik grevi üçüncü gününde

Trablisa çalışanlarının süresiz grevi, T4'te yoğunluğa neden oldu

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Adolfo Suarez Barajas Havalimanında, özel güvenlik çalışanlarının üçüncü gününe giren grevi nedeniyle uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Havalimanında yolcu ve el bagajı kontrollerini yapan Trablisa şirketine bağlı personelin başlattığı süresiz grev, güvenlik noktaları ve bagaj teslim alanlarında yoğunluğa yol açtı.

İspanyol basınına göre grev nedeniyle havalimanı içinde bagaj teslim ve güvenlik noktalarında uzun kuyruklar oluştu; çok sayıda yolcu uçuş saatlerini kaçırdı.

Havalimanı yetkilileri, grevin en çok İberia hava yolu şirketinin kullandığı T4 terminalini etkilediğini ve bekleme sürelerinin ortalama 90 dakikaya çıktığını bildirdi.

İberia ise grev nedeniyle yaklaşık 1.900 yolcunun uçuşunu kaçırdığını duyurdu.

Yetkililer, grevin hava yolu şirketi ile bağlantılı olmaması nedeniyle yolcuların ekonomik tazminat taleplerinde bulunamadığını belirtti.

Trablisa'nın açıklamasına göre, havalimanı güvenliğinden sorumlu 850'den fazla çalışandan 21'i grev çağrısında bulundu.

Şirket, grevin biçimsel ve maddi kusurları ile bagaj güvenliğinden sorumlu Grupo Sureste çalışanlarının greviyle aynı zamana denk gelmesi nedeniyle grevin yasadışı ilan edilmesini talep ediyor.

Grev üçüncü gününe girerken, yetkililer ve şirketler arasında çözüm arayışları sürüyor ve yolcu yoğunluğu devam ediyor.

