Maduro: Venezuela'ya Girmelerinin Hiçbir Yolu Yok — ABD Gerilimi Tırmanıyor

Maduro: Venezuela'ya Girmelerinin Hiçbir Yolu Yok

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'uyuşturucu kartelleriyle mücadele' gerekçesiyle Karayipler bölgesine askeri unsurlar gönderme kararına ilişkin sert tepki gösterdi.

Karakas'ta yapılan törende net uyarı

Başkent Karakas'ın Macarao bölgesinde düzenlenen 2. Devrimci Özel Operasyonlar Kursu'nun kapanış törenine katılan Maduro, askeri üniforma ile yaptığı konuşmada ülkesine yönelik olası müdahaleye karşı uyarı yaptığını belirtti. Maduro, "Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok." ifadesini kullandı.

Maduro sözlerine, "Karşı karşıya olduğumuz bu kuşatma, taciz ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal eden yasa dışı tehditler, bizim güçlenmemiz içindir." şeklinde devam etti ve ülke savunmasının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal seferberlik ve bölgesel dayanışma

Devlet Başkanı, "Tüm personeli, ulusal düzeydeki tüm milis güçlerini ve halkı bilgilendirin. Ayrıca bu koşulları, ulusun savunma planlarını güçlendirmek için değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün, 20 günlük kesintisiz kuşatmanın ardından, dünden daha güçlüyüz. Daha fazla ulusal ve uluslararası desteğe sahibiz." dedi.

Maduro, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya teşekkür ederek, "Kendisi, Kolombiya'nın Catatumbo bölgesine 25 bin askerle yeni bir kuvvet konuşlandırılması talimatı verdi. Venezuela ve Kolombiya barış için birleşiyor, çünkü topraklarımızı biz koruyor, gözetiyor ve muhafaza ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Programa Maduro'ya Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve üst düzey ordu komutanlarının eşlik ettiği belirtildi.

ABD'nin askeri hareketliliği ve bölgedeki gelişmeler

Trump'ın Karayipler'e ordu unsurları gönderme kararı sonrası, bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye hareket ettiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, daha önce Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını veren bir kararname imzalamıştı. CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Maduro daha önce, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.