Mahama ve Tharman Singapur'da İşbirliği Görüşmesi: Teknoloji, Finans, Yeşil Büyüme

Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Singapur Cumhurbaşkanı Tharman ile teknoloji, finans, tarım ve yeşil büyüme alanlarında işbirliğini güçlendirme görüşmeleri yaptı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:50
Mahama ve Tharman Singapur'da İşbirliği Görüştü

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam ile Singapur'daki resmi ziyaret kapsamında teknoloji, finans, tarım ve yeşil büyüme alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Mahama, ziyaretine ilişkin gelişmeleri ABD merkezli Facebook hesabından paylaştı ve iki ülke arasındaki ortak çalışma alanlarına vurgu yaptı.

Görüşmenin odak noktaları

Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında teknoloji, finans, tarım ve yeşil büyüme yer aldı. Taraflar, bu sektörlerde somut işbirlikleri geliştirerek karşılıklı faydayı artırmayı hedefliyor.

AfCFTA ve sınır ötesi ödemeler

Mahama, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı (AfCFTA) çerçevesinde ticaretin kolaylaştırılması amacıyla karşılıklı uyumlu ödeme sistemleri üzerinde çalışacaklarını belirtti. Mahama, "Sadece mal ve insanların serbest dolaşımına izin vermek yetmez. Sınır ötesi ödemelerin de sorunsuz olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Karbon piyasaları ve yatırım fırsatları

Mahama, Singapur'un karbon piyasaları konusunda Gana ile uygulama anlaşması imzalayan ilk Asya ülkesi olduğunu vurguladı. Bu işbirliğinin düşük karbonlu büyüme yatırımlarının önünü açtığını belirtti.

Singapur'un desteği

Singapur Cumhurbaşkanı Tharman ise Gana'nın reformlarına güven duyduklarını ve AfCFTA kapsamında Gana'yı bir "bölgesel giriş kapısı" olarak desteklediklerini kaydetti.

