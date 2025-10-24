Mahkeme: CHP 38. Kurultay Davası 'Konusuz', 21. Olağanüstü Kurultay Talebi Reddedildi

Mahkeme, CHP kurultay davalarında kararını açıkladı

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalara ilişkin duruşmada kararını açıkladı.

Duruşma ve tarafların beyanları

Duruşmaya CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakları okuduktan sonra avukatlara söz verdi.

Avukat Üregen, dosyadaki iddialara dayanarak, birden çok kişinin işbirliği ve planlı şekilde delegelere Özgür Özel lehine oy vermeleri için para dağıttığını, para alan delegelerden Özel'e oy verdiklerini kanıtlayacak şekilde fotoğraf çekmelerinin istendiğini savundu. Bu usulsüzlüklerin kurultay iradesini tamamen ihlal ettiğini belirten Üregen, Özel'in katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'sana ne be sana ne' sözünü örnek gösterdiğini öne sürdü.

Üregen, kurultayın hukuka aykırı fiillerle sakatlandığını, bu nedenle kurultayın mutlak butlan ile batıl olduğunu ve tüm sonuçlarıyla hükümsüz addedilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca İstanbul İl Kongresi'nde belirlenen 196 doğal kurultay delegesinin usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını ve bunun kurultay sonucunu etkilediğini savundu.

Üregen, 'Zehirli ağacın meyveleri de zehirlidir. Şaibeler ortadan kalkmadan, yapılacak her kurultay, her kongre, her seçim yok hükmündedir.' diyerek, önceki yönetim ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren görevlerine iadesini talep etti.

Davayı savunan tarafın görüşü

CHP avukatı Çağlayan ise davacı avukatının iddialarının 'laf oyunu' olduğunu, farklı kurultayların birbirinin meyvesi olmadığını ve İstanbul delegelerinin sakat seçildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çağlayan, bir kişinin bir kurultayda aday olup olmamasının mutlak butlan sonucuna bağlanamayacağını, disiplin işlemlerinin butlan davasına konu edilemeyeceğini söyledi.

Çağlayan, davanın kapsamının genişletilerek hem olağan kongrelerin hem de 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptalinin istenmesiyle 'süper üstü' bir dava haline getirildiğini belirtti. Dosyaya sunulan AYM, Yargıtay ve YSK kararları ile iki uzman görüşünün de davanın reddini gerektirdiğini savundu. Ayrıca iptal davası açma süresinin geçtiğini ileri sürdü.

Avukat Keysan da davanın reddini talep etti.

Mahkemenin kararı

Avukat beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın konusuz kalması nedeniyle esastan karara yer olmadığına hükmetti. Ayrıca CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini içeren birleşen dosyalara ilişkin olarak husumet yokluğu nedeniyle ret kararı verdi.

Kararda, davaya ilişkin taleplerin hukuki dayanağı ve usule ilişkin değerlendirmelerin belirleyici olduğu vurgulandı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasının ardından CHP Avukatı Çağlar Çağlayan açıklama yaptı.