Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Kaza yerinde yaşamını yitirenler ve müdahale

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Bayramuşağı mevkisinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi.

Kazaya karışan araçların plakaları 23 BC 278 (otomobil) ve 16 BTE 244 (hafif ticari araç) olarak bildirildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerin kimlikleri ve kaza nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

