DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.026,8 1,62%

Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Bayramuşağı mevkisinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:50
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Kaza yerinde yaşamını yitirenler ve müdahale

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Bayramuşağı mevkisinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi.

Kazaya karışan araçların plakaları 23 BC 278 (otomobil) ve 16 BTE 244 (hafif ticari araç) olarak bildirildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerin kimlikleri ve kaza nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2...

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Motosiklet Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Zanlıdan 6'sı Tutuklandı
2
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
3
Ordu İkizce'de fındık toplarken yamaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
4
Macron ile Ramaphosa Telefonda Görüştü: Rusya-Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika
5
Şeyh Raid Salah: Kassam'ın Mezarı Yıkılmak İsteniyor, Amaç Filistinlileri Topraktan Sökme
6
Hatay'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
7
Tel Aviv'de 'Gazze'deki Soykırımı Durdurun' Çağrılı Gösteri

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı