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Malatya Çarşı Projesinde İlk Teslimat Tarihi Belirlendi

Malatya'daki çarşı projesinde ilk işyeri teslimatları 6 Şubat 2025’te yapılacak. Şehir yeniden inşa ediliyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:11
Malatya Çarşı Projesinde İlk Teslimat Tarihi Belirlendi

Malatya'daki Çarşı Projesi 2025'te Tamamlanıyor

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler, Malatya'da büyük hasara yol açtı. Bu kapsamda şehrin yeniden inşası için başlatılan çarşı projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Yapımına başlanan iş yerleri ve konutların ilk teslimat tarihi 6 Şubat 2025 olarak belirlendi. İlk Teslimatlar ve Gelecek Planları

Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamalara göre, depremler sonrası büyük zarar gören Malatya'nın ekonomik hayatını canlandırmak amacıyla hızla inşaat faaliyetleri sürmekte. Bakırcılar Çarşısı ve Akpınar bölgesindeki projeler ilerlemekte; bu da şehirde gözle görülür bir yapılaşmayı beraberinde getiriyor. Çarşı projesi dahilinde tamamlanmak üzere olan 10 büyük bloğun teslimatları, depremin yıl dönümünde yapılacak. Başkan Taşkın'dan Moral Verici Açıklamalar

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çarşıdaki iş yerlerinin tamamlanmasının halk için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti. Taşkın, "İnşaatların tamamlanmasıyla birlikte halkın psikolojisinin daha iyiye gideceğini göreceğiz. 2025 yılının Şubat ayında hak sahiplerine teslimata başlayacağız" dedi.

Milletvekili Babacan: "Malatya Öncelikli Hareket Ediyor"

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, şehirlerin yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Babacan, "Önceliğimiz konut ve iş yerlerinin teslimatıydı. Malatyalılar bilsin ki, deprem bölgesindeki şehirler arasında en erken teslimat yapan şehir Malatya olacak" şeklinde konuştu. İl Müdürü Başer: "Umutlar Artıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer ise, inşaatların hızlı ilerlediğine ve halkın iş yerlerinin yükselmesini gördükçe memnuniyet duyduğuna dikkat çekti. Başer, "Yapılar yükseldikçe umutlar artıyor. Herkes teslimatların başlamasını sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da çarşı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da çarşı projesi kapsamında yapımına başlanan iş yerleri ve konutlarda ilk teslimatın 6 Şubat 2025'te yapılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da çarşı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da çarşı projesi kapsamında yapımına başlanan iş yerleri ve konutlarda ilk teslimatın 6 Şubat 2025'te yapılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da çarşı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da çarşı projesi kapsamında yapımına başlanan iş yerleri ve konutlarda ilk teslimatın 6 Şubat 2025'te yapılacağı bildirildi.

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