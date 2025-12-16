Malatya'da hafif ticari araç küçükbaş sürüsüne çarptı: 10'dan fazla koyun telef oldu

Olayın ayrıntıları

Malatya'da akşam saatlerinde, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Yeni Şire Pazarı mevkiinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan 44 ABK 263 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, 10’un üzerinde koyun telef oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale etti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

