Malatya'da Hayırsever Desteğiyle Yeni Okul Temeli Atıldı

Malatya'da Depremden Etkilenenlere Yeni Bir Eğitim Yuvası

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, hayırsever iş adamı Rıdvan Mertöz tarafından yaptırılacak 24 derslikli Elif Sevinç Mertöz Ortaokulunun temeli düzenlenen bir törenle atıldı.

Temel Atma Törenine Katılım Yoğundu

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er gibi önemli isimlerin katıldığı törende, Vali Yavuz, temeli atılan okulun hayırlı olmasını diledi. Yavuz, Malatyalı iş insanlarının eğitime olan desteklerinin takdire şayan olduğunu vurgulayarak, eğitimin yaşamda önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Yavuz, "Eğitim sadece bilgi değil, bir yaşam tarzıdır. Biz eğitimi olumlu davranışlardaki değişiklik olarak tanımlıyoruz. Bu yüzden eğitim ve öğretim yılı diyoruz." dedi.

Yeni Bir Malatya İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Malatya'nın depremde büyük bir felaket yaşadığını belirten Yavuz, Cumhurbaşkanı liderliğinde şehrin yeniden inşa süreçlerinin başladığını ve inşaatların hızla devam ettiğini dile getirdi. "Biz devlet olarak burada tüm paydaşlarla bir ekip halinde çalışacağız ve Malatya’yı yeniden göz kamaştıran bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Sami Er: "Bir Umut Sembolü"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, okulun sadece bir bina değil, aynı zamanda Malatya'nın yeniden doğuşunun bir sembolü olacağını belirterek, depremden etkilenen çocukların geleceğine yapılan yatırımlara dikkat çekti. "Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu, geleceğimizi inşa etmek için önemli bir adım." dedi.

Hayırsever iş adamı Rıdvan Mertöz, Malatya’nın eski günlerine dönmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu, eşi Elif Sevinç Mertöz ise okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende, İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından okunan dua ile okulun temeli atıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da hayırsever iş adamı Rıdvan Mertöz tarafından yaptırılacak 24 derslikli Elif Sevinç Mertöz Ortaokulunun temeli törenle atıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da hayırsever iş adamı Rıdvan Mertöz tarafından yaptırılacak 24 derslikli Elif Sevinç Mertöz Ortaokulunun temeli törenle atıldı.