DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.791.854,5 1,41%

Malatya'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 5 yaralı

Malatya Battalgazi'de yük treninin hemzemin geçitte 44 AHF 432 plakalı otomobile çarpması sonucu araç sürücüsü ile birlikte 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:01
Malatya'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 5 yaralı

Malatya'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 5 yaralı

Olay

Kaza, saat 18.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen yük treni, İstasyon Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan M.A. idaresindeki 44 AHF 432 plakalı BYD marka otomobil ile çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada araç sürücüsü ile birlikte 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA'NIN BATTALGAZİ İLÇESİNDE YÜK TRENİNİN HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA 5 KİŞİ...

MALATYA'NIN BATTALGAZİ İLÇESİNDE YÜK TRENİNİN HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

MALATYA'NIN BATTALGAZİ İLÇESİNDE YÜK TRENİNİN HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZADA 5 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı, Sürücü Ehliyetsiz
2
İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
3
Konya Selçuklu'da Tartışma: Eşi Tabancayla Bacağından Yaralandı
4
Osmaniye'de D-400'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi
6
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu belirlendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama