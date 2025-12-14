Malatya'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 5 yaralı

Olay

Kaza, saat 18.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen yük treni, İstasyon Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan M.A. idaresindeki 44 AHF 432 plakalı BYD marka otomobil ile çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada araç sürücüsü ile birlikte 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

