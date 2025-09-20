Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Olayın Detayları ve Emniyet Müdahalesi

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine tabancayla ateş açıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde bulunan ve yaralanan H.H.Ç. ile D.O., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan G.Ö., V.D. ve M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.