Malatya'da Kırsal Alanlarda Kar Yağışı: Akçadağ ve Darende Etkilendi

Malatya'da kırsal alanlarda kar yağışı etkili oldu
Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçelerinin kırsal bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek rakımlı kırsal alanlarda karla karışık yağmur ve kara dönüştü. Yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış nedeniyle bazı mahalle ve köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.
Bölgede durumu
Akçadağ-Kozluca ile Darende-Ayvalı mevkilerinde kar yağışının yoğunlaştığı, yağışın aralıklarla devam ettiği bildirildi.
Yetkililer kar yağışı karşısında sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
MALATYA’DA KIRSAL BÖLGELER KAR ALTINDA