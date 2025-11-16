Malatya'da Şantiyede Konteyner Yangını Söndürüldü

Malatya Yeşilyurt İkizce Mahallesi'ndeki şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, yaralanma yok.

Olayın Detayları

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde, akşam saatlerinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında konteynerler etkilenirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği müdahaleler sonucunda yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanma olmadığı bildirildi; ancak konteynerlerde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

