Malatya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 1 Gözaltı

Malatya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi'nde, sanayi bölgesinde bir inşaat alanında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga Sonucu Yaralılar ve Gözaltı

Olayda N.D, A.D, B.K. ve M.A.İ. isimli şahıslar silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak şüpheli O.B. gözaltına alındı.