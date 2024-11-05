Malatya'da Terör Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Terör Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Malatya ilinde gerçekleştirilen terör operasyonu sonucu gözaltına alınan şüpheli, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Malatya İl Emniyeti'nin Çalışmaları

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye karşı yürüttüğü operasyonlarla dikkat çekiyor. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, söz konusu örgütle bağlantılı olan bir şahsın tespiti sağlandı.

Şüpheli D.B.'nin Yakalanması

Geçmiş dönemlerde terör örgütünün kırsal alanlarda faaliyet gösterdiği belirlenen D.B. isimli şahsın, İstanbul'da bulunduğu bilgisi edinildi. Özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan D.B., Malatya iline götürüldü.

Adli Süreç Başlatıldı

Emniyet müdürlüğünde sorgulanan zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği, D.B. hakkında tutuklama kararı verdi.

Bu tür operasyonlarla güvenlik güçleri, terörle mücadelede kararlılığını sürdürüyor.