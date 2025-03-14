Malatya'da Trafik Kazası: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:46
Malatya'da Trafik Kazası: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Battalgazi İlçesinde Üzücü Kaza

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tıra çarpması sonucu üç kişi hayatını kaybetti. Olay, Hacıyusuflar Mahallesi'nde yaşandı.

Kaza Detayları

Otomobil, 46 yaşındaki Murat Menteş yönetimindeki 44 EM 449 plakalı araç, 29 yaşındaki Ö.F.E. idaresindeki 23 FT 426 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ağır Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın sonucunda ağır yaralanan otomobil sürücüsü Murat Menteş ile birlikte araçtaki Emin (70) ve Saadet Menteş (67) ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen yaralılar kurtarılamadı.

Bu üzücü kaza, Malatya'da trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişi hastanede...

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişi hastanede hayatını kaybetti. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişi hastanede...

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişi hastanede hayatını kaybetti. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

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