Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik köklü bir operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda elde edilen bulgular, operasyonun ne denli geniş kapsamlı olduğunu gözler önüne serdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan baskınlar sonucunda 24 sentetik hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmekte.

Malatya'da yaşanan bu olay, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 15 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 15 zanlı gözaltına alındı.