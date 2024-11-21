Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon Detayları

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sokak satıcısı" olarak bilinen kişilerin yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplam 3 bin 520 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Adliyeye çıkarılan zanlılar, hakimlik tarafından tutuklandı. Alınan bu tedbirler, Malatya'da uyuşturucu ile mücadelenin ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 bin 520 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.