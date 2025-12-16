Malatya'da velilerden 'akran zorbalığı' haberlerine tepki

13 yaşındaki öğrencinin hastaneye kaldırılması sonrası aileler, basındaki çarpıtma iddialarını reddetti

Malatya'da 13 yaşındaki bir öğrencinin akran zorbalığı iddiaları üzerine hastaneye kaldırılması, kentte velilerin basına tepki göstermesine neden oldu. Olay, Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda gerçekleşti.

Olayın ardından yapılan haberlerin çarpıtıldığını belirten öğrenci velileri, okul yönetimi ve öğretmenlerin yanında olduklarını açıkladı. Veliler, okuldaki idare ve eğitim kadrosunun okulun itibarını korumak için çalıştığını vurguladı.

Hatice Topal veliler adına yaptığı açıklamada, "Bütün anne-babalara söylüyoruz. Zorbalık evde başlar. Çocuklarınız bugün gelip zorbalık yapıyorsa bunun sorumlusu arkadaşları ya da öğretmenleri değil. Evde sıkıntı vardır. Okulda matematik, fen, İngilizce öğretilir. Küfür, şiddet, zorbalık öğretilmez. Öğretmenlerin elinde sihirli değnek yok. Öğrencilerin zorbalığından çok veli zorbalığı vardır. Milli Eğitim, ülkemizin kalbidir. Siz eğer bu kalbe vurursanız nefesini, umudunu kesersiniz" dedi.

Kemal Özalper Ortaokulu Okul Aile Birliği Üyesi Paşaköşkü Mahalle Muhtarı Sema Karataş ise basında çıkan haberlerin okulu karalama amacı taşıdığını belirterek, "Bu haberleri okulumuzu karalama amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Bu haberlerden rahatsızız. Okulumuz geçen yıl 31 burslu öğrenci sayısı ile büyük bir başarıya imza attı. Müdüründen öğretmenine başarılı bir idare var. İyi bir okulumuz var. Basına konu olan haberdeki kız çocuğumuz iyi, servise çıkartıldı. Öğretmenler ilgilenmediği söylemini kabul etmiyoruz. Okulumuzun imajını zedeleyip, karalamasınlar. Veli, öğrenci, öğretmen, idare hepsi duyarlıdır" ifadelerini kullandı.

Veliler, haberlere dayalı olumsuz algının okulun başarısını ve itibarını zedelememesi gerektiğini belirterek, sorunun çözümünde aile-okul iş birliğinin önemine dikkat çekti.

