DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,33 -0,27%
ALTIN
5.927,43 -0,34%
BITCOIN
3.727.378,09 -1,65%

Malatya'da velilerden 'akran zorbalığı' haberlerine tepki

Malatya'da 13 yaşındaki öğrencinin akran zorbalığı iddiasıyla hastaneye kaldırılması sonrası veliler, basındaki haberlerin çarpıtıldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 18:17
Malatya'da velilerden 'akran zorbalığı' haberlerine tepki

Malatya'da velilerden 'akran zorbalığı' haberlerine tepki

13 yaşındaki öğrencinin hastaneye kaldırılması sonrası aileler, basındaki çarpıtma iddialarını reddetti

Malatya'da 13 yaşındaki bir öğrencinin akran zorbalığı iddiaları üzerine hastaneye kaldırılması, kentte velilerin basına tepki göstermesine neden oldu. Olay, Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda gerçekleşti.

Olayın ardından yapılan haberlerin çarpıtıldığını belirten öğrenci velileri, okul yönetimi ve öğretmenlerin yanında olduklarını açıkladı. Veliler, okuldaki idare ve eğitim kadrosunun okulun itibarını korumak için çalıştığını vurguladı.

Hatice Topal veliler adına yaptığı açıklamada, "Bütün anne-babalara söylüyoruz. Zorbalık evde başlar. Çocuklarınız bugün gelip zorbalık yapıyorsa bunun sorumlusu arkadaşları ya da öğretmenleri değil. Evde sıkıntı vardır. Okulda matematik, fen, İngilizce öğretilir. Küfür, şiddet, zorbalık öğretilmez. Öğretmenlerin elinde sihirli değnek yok. Öğrencilerin zorbalığından çok veli zorbalığı vardır. Milli Eğitim, ülkemizin kalbidir. Siz eğer bu kalbe vurursanız nefesini, umudunu kesersiniz" dedi.

Kemal Özalper Ortaokulu Okul Aile Birliği Üyesi Paşaköşkü Mahalle Muhtarı Sema Karataş ise basında çıkan haberlerin okulu karalama amacı taşıdığını belirterek, "Bu haberleri okulumuzu karalama amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Bu haberlerden rahatsızız. Okulumuz geçen yıl 31 burslu öğrenci sayısı ile büyük bir başarıya imza attı. Müdüründen öğretmenine başarılı bir idare var. İyi bir okulumuz var. Basına konu olan haberdeki kız çocuğumuz iyi, servise çıkartıldı. Öğretmenler ilgilenmediği söylemini kabul etmiyoruz. Okulumuzun imajını zedeleyip, karalamasınlar. Veli, öğrenci, öğretmen, idare hepsi duyarlıdır" ifadelerini kullandı.

Veliler, haberlere dayalı olumsuz algının okulun başarısını ve itibarını zedelememesi gerektiğini belirterek, sorunun çözümünde aile-okul iş birliğinin önemine dikkat çekti.

MALATYA’DA 13 YAŞINDAKİ BİR ÖĞRENCİNİN AKRAN ZORBALIĞI İDDİALARI SONRASI HASTANEYE KALDIRILMASININ...

MALATYA’DA 13 YAŞINDAKİ BİR ÖĞRENCİNİN AKRAN ZORBALIĞI İDDİALARI SONRASI HASTANEYE KALDIRILMASININ ARDINDAN VELİLER KONUYLA İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLERE TEPKİ GÖSTERDİ.

MALATYA’DA 13 YAŞINDAKİ BİR ÖĞRENCİNİN AKRAN ZORBALIĞI İDDİALARI SONRASI HASTANEYE KALDIRILMASININ...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pervari'de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
2
Malatya'da velilerden 'akran zorbalığı' haberlerine tepki
3
Konya Hüyük'te İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
4
Akçakale'de Jandarmadan Operasyon: 3 bin 900 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
5
Konya’da Dükkan Sahibine Bıçaklı Saldırı: Kiracı ve Arkadaşı Adliyeye Sevk Edildi
6
İYİ Parti'li Çirkin'den Bakan Murat Kurum'a Hatay Teşekkürü
7
Muş’ta 1 milyon 820 bin TL’lik sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi