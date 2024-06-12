Bist 100
10.165,52 1%
DOLAR
32,3 -0,08%
EURO
35,08 0,77%
ALTIN
2.413,87 0,79%

Malatya'da yaban keçisi avına rekor ceza! 613 bin 980 TL

Malatya'da yasak bölgede yaban keçisi avlayan bir kişiye toplamda 613 bin 980 lira para cezası verildi. İl Jandarma Komutanlığı, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik tedbirlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 17:13
Malatya'da yaban keçisi avına rekor ceza! 613 bin 980 TL

Malatya'da yaban keçisi avına rekor para cezası

Malatya'da doğa ve yaban hayatını koruma çalışmalarının bir parçası olarak, yasa dışı yaban keçisi avlayan bir kişiye rekor düzeyde para cezası uygulandı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik devriye görevi sırasında yasa dışı avlanma faaliyeti tespit etti.

Yasa Dışı Avlanma Tespit Edildi

Kozluca Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetim sırasında, avlanması yasak olan yaban keçisi avına çıkan E.Ş. (34) adlı kişi suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan kontroller ve incelemeler sonucunda, E.Ş.'nin iki yaban keçisini vurduğu ve bunları traktörle taşıdığı belirlendi.

Çeşitli Suçlardan Para Cezası

E.Ş.'ye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 600 bin lira, koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanmasından 3 bin 291 lira, süre dışında avlanmaktan 3 bin 291 lira ve takozsuz av tüfeğiyle avlanmaktan 2 bin 432 lira ceza verildi. Ayrıca, avcılık belgesi olmadan av yapmaktan da 4 bin 966 lira ceza kesildi. Toplamda 613 bin 980 lira idari para cezası uygulanan E.Ş., yasa dışı avlanmanın ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik olarak kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yasa dışı avlanmaya karşı yapılan denetimler ve cezalar, doğanın ve yaban hayatının korunmasında önemli bir rol oynuyor.

Bu tür olayların tekrarlanmaması için vatandaşların doğa koruma bilincine sahip olmaları ve yasa dışı avlanmadan kaçınmaları büyük önem taşıyor. Jandarma yetkilileri, doğayı ve yaban hayatını koruma görevlerini titizlikle sürdüreceklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası az önce SMS gönderdi! Kefilsiz belgesiz 200.000 TL nakit destek kapağı açılıd

Sabah 09.00’da onay geldi! Asgari ücret 28.000 TL oldu

Gram altında ibre tersine döndü! Düşüş sonrası 4000 bin TL'ye ok gibi fırlayacak

Garanti Bankası bu şartı sağlayana arifeye kadar 4 bin lira ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

EYT'siz emeklilik yolu açıdı! 2008 sonrası işe girenlere piyango çıktı

Garanti Bankası bu şartı sağlayana arifeye kadar 4 bin lira ödeyecek

En az ilkokul mezunları alınacak! Belediyeye büro personeli alımı duyuruldu

ATM'lerde yeni dönem resmen başladı! O bankamatiklerden para çekenler dikkat

Acil nakit ihtiyaçlarına 50.000 TL şipşak kredi! Koşulsuz şartsız her başvuruya veriliyor

TEB’den rekor faiz! Hesaba adeta para akıyor

Garanti Bankası müşterileri dikkat! Bunu yapanlara 25.000 TL ödeme kesinleşti

Gram altında ibre tersine döndü! Düşüş sonrası 4000 bin TL'ye ok gibi fırlayacak

Ziraat Bankası az önce SMS gönderdi! Kefilsiz belgesiz 200.000 TL nakit destek kapağı açılıd

Cebinde bankamatik kartı olanlar başvurabilir! 100.000 TL nakit koşulsuz şartsız verilecek

Sabah 09.00’da onay geldi! Asgari ücret 28.000 TL oldu

Milyonlarca emekliye bayram şekeri! Bir maaş ikramiye onayı az önce çıktı