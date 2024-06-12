Malatya'da yaban keçisi avına rekor ceza! 613 bin 980 TL

Malatya'da yaban keçisi avına rekor para cezası

Malatya'da doğa ve yaban hayatını koruma çalışmalarının bir parçası olarak, yasa dışı yaban keçisi avlayan bir kişiye rekor düzeyde para cezası uygulandı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik devriye görevi sırasında yasa dışı avlanma faaliyeti tespit etti.



Yasa Dışı Avlanma Tespit Edildi

Kozluca Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetim sırasında, avlanması yasak olan yaban keçisi avına çıkan E.Ş. (34) adlı kişi suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan kontroller ve incelemeler sonucunda, E.Ş.'nin iki yaban keçisini vurduğu ve bunları traktörle taşıdığı belirlendi.

Çeşitli Suçlardan Para Cezası

E.Ş.'ye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 600 bin lira, koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanmasından 3 bin 291 lira, süre dışında avlanmaktan 3 bin 291 lira ve takozsuz av tüfeğiyle avlanmaktan 2 bin 432 lira ceza verildi. Ayrıca, avcılık belgesi olmadan av yapmaktan da 4 bin 966 lira ceza kesildi. Toplamda 613 bin 980 lira idari para cezası uygulanan E.Ş., yasa dışı avlanmanın ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik olarak kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yasa dışı avlanmaya karşı yapılan denetimler ve cezalar, doğanın ve yaban hayatının korunmasında önemli bir rol oynuyor.



Bu tür olayların tekrarlanmaması için vatandaşların doğa koruma bilincine sahip olmaları ve yasa dışı avlanmadan kaçınmaları büyük önem taşıyor. Jandarma yetkilileri, doğayı ve yaban hayatını koruma görevlerini titizlikle sürdüreceklerini belirtti.