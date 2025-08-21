Malezya'da F/A-18D Hornet kalkış sonrası alev alıp düştü
Malezya'nın Pahang eyaletinde, kalkıştan kısa süre sonra alev aldığı belirtilen Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri jetin düştüğü bildirildi.
Olayın ayrıntıları
Pahang'ın Kuantan kentinde yerel saatle 21.05 sularında, Sultan Ahmed Şah Havalimanı'ndan kalkış yapan F/A-18D Hornet model askeri jetin kalkıştan kısa süre sonra alev aldığı açıklandı.
Olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan videolarda uçağın alev aldığı görülürken, resmi açıklamada detaylara yer verilmediği belirtildi.
Kurtarma ve soruşturma
Bernama haber ajansının duyurduğuna göre, düşen uçaktaki pilotlar fırlatma sistemiyle kurtarıldı. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Olayla ilgili ilk bilgiler, Malezya merkezli The Star gazetesinin haberleri ve sosyal medya paylaşımları üzerinden yayıldı.