DOLAR
40,92 0%
EURO
47,65 0,17%
ALTIN
4.397,81 0,17%
BITCOIN
4.596.942,37 1,79%

Malezya'da F/A-18D Hornet Kalkış Sonrası Alev Alıp Düştü

Pahang'ın Kuantan kentinde kalkıştan kısa süre sonra alev alan F/A-18D Hornet düştü; pilotlar fırlatma sistemiyle kurtarıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:16
Malezya'da F/A-18D Hornet Kalkış Sonrası Alev Alıp Düştü

Malezya'da F/A-18D Hornet kalkış sonrası alev alıp düştü

Malezya'nın Pahang eyaletinde, kalkıştan kısa süre sonra alev aldığı belirtilen Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri jetin düştüğü bildirildi.

Olayın ayrıntıları

Pahang'ın Kuantan kentinde yerel saatle 21.05 sularında, Sultan Ahmed Şah Havalimanı'ndan kalkış yapan F/A-18D Hornet model askeri jetin kalkıştan kısa süre sonra alev aldığı açıklandı.

Olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan videolarda uçağın alev aldığı görülürken, resmi açıklamada detaylara yer verilmediği belirtildi.

Kurtarma ve soruşturma

Bernama haber ajansının duyurduğuna göre, düşen uçaktaki pilotlar fırlatma sistemiyle kurtarıldı. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili ilk bilgiler, Malezya merkezli The Star gazetesinin haberleri ve sosyal medya paylaşımları üzerinden yayıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB'den Belediyelere Afet Birimi Yönetmelik Taslağı
2
Gideon'un Savaş Arabaları: Gazze'de 9 bin 73 Ölü, 36 bin 900 Yaralı
3
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
4
İsrail'in Gazze Saldırılarında 41 Sivil Hayatını Kaybetti
5
Trump: 'Ukrayna'nın Rusya Karşısında Kazanma Şansı Yoktu' — Biden'e Sert Eleştiri
6
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Uygun Fiyatlı Tarifeler

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım