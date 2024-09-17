Malezya, Filistin'in Karar Tasarısını Destekliyor

Malezya'dan Filistin'e Destek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Malezya'nın BM Daimi Temsilcisi Ahmad Faisal Muhamad, ülkesinin Filistin'in sunduğu karar tasarısını desteklediğini belirtti.

Uygulama Çağrısı

Muhamad, bu tasarının kabul edilmesinin yanı sıra uygulanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı. "Bu Genel Kurul, yalnızca talep etmekle kalmayıp aynı zamanda bu karar tasarısının uygulanmasını da sağlamalı," dedi.

Filistin'de Yaşanan Kriz

7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarına dikkat çeken Muhamad, bu durumun Filistin halkı için "en kötü vahşet" olduğunu ifade etti. 41 bini aşkın masum sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Filistinli çocuklar, hiçbir çocuğun katlanmaması gereken travmalara maruz kaldı" dedi.

Uluslararası Sorumluluk

Uluslararası toplumun Orta Doğu'daki yıkıcı krizden kısmen sorumlu olduğunu vurgulayan Muhamad, "İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerinden sorumlu tutulması için yeterince çaba sarf edilmedi" dedi.

BM'nin Yükümlülükleri

İsrail'in BM Şartı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini kaydeden Muhamad, "Gazze'deki katliam sona ermeli ve tüm ihlaller için sorumluluk alınmalı" dedi.

Karar Tasarısının İçeriği

Filistin'in sunduğu karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki topraklar üzerindeki varlığını sona erdirmesi ve zararları telafi etmesi isteniyor. Ayrıca, üye ülkelerden uluslararası hukuk gereği yükümlülüklerini yerine getirmeleri talep ediliyor.

Son olarak, Muhamad, güvenilirliğin sağlanması için Güvenlik Konseyi'nin de egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik engelleri kaldırması gerektiğini ifade etti.