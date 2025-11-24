Manavgat'ta 50 Kamyon Plaj Kumu Bulundu: Kum Hırsızlarına Operasyon

Manavgat'ta çalınan plaj kumları üç ayrı noktada bulundu; 50 kamyon geri döküldü, 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 18:49
Jandarma ekipleri gece ihbarıyla harekete geçti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, inşaatta kullanılmak üzere sahillerden çalındığı belirlenen plaj kumlarına yönelik operasyonda önemli gelişme yaşandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, ihbar üzerine Mendirek mevkiinde düzenledikleri operasyonda kum yüklü iş makinelerine ve kamyonlara el koydu.

Kaçan kamyonlar kovalamaca sonucu yakalandı

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar, yaşanan kovalamacanının ardından yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli için arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Seydi İ., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dron kayıtları sahilin tahribatını belgeledi

Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, kum hırsızlarına karşı havadan dron, karadan resmi ve sivil devriyelerle çalışma yürüttü. Boğaz sahilinde yapılan dron çekimleri, kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettiğini ve doğal dengeyi nasıl bozduğunu ayrıntılarıyla ortaya koydu.

Koruma önlemleri artırılıyor

Yetkililer, özellikle kum hırsızlığının yoğun olduğu Ulualan mevkii Boğaz sahilinde denetimlerini sürdürüyor. Sahilde sivil ve resmi devriyeler görev yaparken, çamlık bölgeye fotokapan yerleştirilerek gece-gündüz giriş çıkışların kontrol altına alınacağı bildirildi.

Çalınan kumlar doğal alanına geri döndü

Jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucu çalındığı tespit edilen kumların üç ayrı noktada olduğu belirlendi. Ekipler, toplanan 50 kamyon plaj kumunu alındığı Ulualan sahilindeki bölgeye geri dökerek doğanın onarılmasına yönelik adım attı.

