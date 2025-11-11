Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kaza Yaptırdı: 1 Yaralı Tedaviyi Reddetti

Manavgat Sorgun Bulvarı kavşağında kırmızı ışık ihlali sonucu Audi ile Toyota çarpıştı; yaralanan yolcu tedaviyi kabul etmedi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:11
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobil çarpıştı. Olayda yaralanan 1 kişi tedaviyi reddetti.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Antbirlik kavşağına giren Talat D.'nin kullandığı 07 CBT 173 plakalı Toyota ile Antalya Caddesi istikametinden seyir halindeki Feti A.M.'nin kullandığı 34 EJ 3293 plakalı Audi kavşakta çarpıştı.

Yaralı ve Müdahale

Kazada otomobildeki bir yolcu yaralandı. Yaralı, kendisini iyi hissettiğini belirterek tedaviyi kabul etmedi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

