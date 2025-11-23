Manavgat'ta Kum Hırsızları Sahilleri Talan Etti — Dronla Görüntülendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kum hırsızlarının sahilleri talan ettiği anlar, dron görüntüleriyle gündeme geldi. Adeta kum ocağına dönen sahillerin içler acısı hali, jandarmanın karadan ve havadan başlattığı devriye ve operasyonlarla karşılık buldu.

Operasyon ve gözaltılar

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, vatandaş ihbarı üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi. Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makineleri ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar kovalamaca sonucu yakalandı.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi.

Şüphelilerden Seydi İ., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dron çekimleri ve önlemler

Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan dron ile denetimlerini sürdürüyor; sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor. Boğaz sahilinde yapılan dron çekimlerinde, kumın nasıl alındığı, doğal dengenin nasıl bozulduğu ve sahillerde oluşan çukurlar en ince ayrıntısıyla belgelendi.

Yetkililer, özellikle çamlık bölgeye fotokapan yerleştirileceğini ve çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını bildirdi. Dron görüntüleri, sahillerin uğradığı tahribatı ve ekolojik zararları açıkça ortaya koyuyor.

