Manavgat'ta Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — Kaza Anı Kamerada

Manavgat'ta 7007 ve 7001 Sokak kesişiminde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; şans eseri yaralanan olmazken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:35
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Yukarı Hisar Mahallesi'nde 7007 Sokak ile 7001 Sokak kesişiminde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, 7001 Sokak'ta seyreden otomobil, sokak kesişiminde Tugayoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki başka bir araca çarptıktan sonra durabildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Transporter'in kavşak sisteminde araca çarptığı anlar ve ardından otomobilin 7001 Sokak üzerinde park halindeki bir başka araca çarptığı görülüyor.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

