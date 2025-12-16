Manavgat'ta Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — Kaza Anı Kamerada
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Yukarı Hisar Mahallesi'nde 7007 Sokak ile 7001 Sokak kesişiminde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, 7001 Sokak'ta seyreden otomobil, sokak kesişiminde Tugayoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki başka bir araca çarptıktan sonra durabildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Transporter'in kavşak sisteminde araca çarptığı anlar ve ardından otomobilin 7001 Sokak üzerinde park halindeki bir başka araca çarptığı görülüyor.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
