DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.887,07 0,34%
BITCOIN
3.680.643,71 -0,38%

Manavgat'ta Sokak Kavşağında Kaza — Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, Görüntüler Kamerada

Manavgat Yukarı Hisar'da 7007 ve 7001 sokak kesişiminde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; yaralanma yok, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:27
Manavgat'ta Sokak Kavşağında Kaza — Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, Görüntüler Kamerada

Manavgat'ta Sokak Kavşağında Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Olayın ayrıntıları ve güvenlik kamerası görüntüleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Yukarı Hisar Mahallesi 7007 Sokak ile 7001 Sokak kesişiminde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, 7001 Sokak üzerinde seyreden otomobil ile sokak kesişiminde Tugayoğlu Caddesi istikametine doğru ilerleyen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, 7001 Sokak üzerinde park halindeki başka bir araca çarparak durdu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın kavşakta otomobile çarpma anı ve sonrasında otomobilin park halindeki araca çarparak durması net şekilde görülüyor.

Kazayla ilgili olarak yetkililerce yapılan ilk değerlendirmede yaralanma olmadığı ve sadece araçlarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
2
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi
5
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
6
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
7
Erzincan İliç'te Vurulmuş Yaban Keçisi: 3 Şahsa 975 bin 563 TL Ceza

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi