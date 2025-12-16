Manavgat'ta Sokak Kavşağında Kaza — Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, Görüntüler Kamerada

Manavgat'ta Sokak Kavşağında Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Olayın ayrıntıları ve güvenlik kamerası görüntüleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Yukarı Hisar Mahallesi 7007 Sokak ile 7001 Sokak kesişiminde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, 7001 Sokak üzerinde seyreden otomobil ile sokak kesişiminde Tugayoğlu Caddesi istikametine doğru ilerleyen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, 7001 Sokak üzerinde park halindeki başka bir araca çarparak durdu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın kavşakta otomobile çarpma anı ve sonrasında otomobilin park halindeki araca çarparak durması net şekilde görülüyor.

Kazayla ilgili olarak yetkililerce yapılan ilk değerlendirmede yaralanma olmadığı ve sadece araçlarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada